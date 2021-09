Ab Oktober tritt der neue Rahmenstandard für die Klassifizierung von Kunststoffrezyklaten DIN SPEC 91446 in Kraft. Das teilte die Cirplus GmbH in der vergangenen Woche mit. Die Internetplattform für den Handel mit Rezyklaten und Kunststoffabfällen ist der Initiator des neuen Standards gewesen. Erarbeitet wurde der Standard von einem Konsortium aus Wirtschaft und Forschung. Die neue DIN SPEC will einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...