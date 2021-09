EURUSD bewegt sich am Mittwoch vor dem heute Abend anstehenden Zinsentscheid der Federal Reserve in einer engen Handelsspanne. Die untere Grenze wird durch das 78,6% Fibonacci-Retracement der am 20. August begonnenen Aufwärtsbewegung (1,1716) definiert und die obere Grenze durch das Hoch vom Montag (1,1736), das trotz mehrfacher Versuche nicht nachhaltig durchbrochen werden kann. Erst ein Ausbruch aus der Range würde für mehr Klarheit sorgen. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...