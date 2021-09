Siemens Energy setzt im Bereich "Power Transformers" auf Fabasoft Approve als prozessgetriebene Qualitätsmanagementlösung. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilotprojekte in den beiden größten Transformatorenwerken Weiz (Österreich) und Nürnberg (Deutschland) ist der weltweite Roll-out für mehr als 3.000 Anwender geplant.Fabasoft ( Akt. Indikation: 34,00 /34,10, 0,74%) Andritz hat das an Vinda Personal Care in Guangdong gelieferte Stoffaufbereitungssystem - als Teil einer Tissue-Produktionslinie - in der Anlage in Yangjiang in Betrieb genommen. Mit der neuen Linie sind nun mehr als 20 Andritz-Stoffaufbereitungssysteme in mehreren Anlagen der Vinda-Gruppe in Betrieb.Andritz ( Akt. Indikation: 48,30 /48,34, 1,17%) ...

