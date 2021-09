Moderna - Die Aktie könnte die nächste dynamische Ausbruchsbewegung vorbereiten! >>>BREAKOUT SETUP<<<

Breakout Trading-Strategie

Symbol: MRNA ISIN: US60770K1079



Rückblick: Moderna ist zusammen mit Pfizer/BionTech führend auf dem Gebiet der mRNA-Impfstoffe. Das Unternehmen hat maßgeblich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen. Nachdem die Aktie über dem EMA-20 nach oben gelaufen ist, erfolgte die Beschleunigung auf das Allzeithoch bei knapp 500 USD. Nach dem starken Anstieg sahen wir dann den Rücksetzer in den Bereich des EMA-20, von wo aus die Bullen den Angriff auf das Allzeithoch versuchten. Die Bären drückten die Kurse aber wieder zurück zum 20er EMA.

Meinung: Moderna ist aufgrund seines hochwirksamen Corona-Impfstoffes bekannt. Darüber hinaus forscht das Unternehmen an weiteren Anwendungsmöglichkeiten der mRNA-Technologie, gegen Infektionskrankheiten und an personalisierten Krebsimpfstoffen. Trotz der Turbulenzen am Gesamtmarkt konnte sich das Moderna-Papier gut halten. Die Aktie zeigt eine bullische Konsolidierung, welche dynamisch nach oben aufgelöst werden könnte. Bei einem Breakout ist das nächste Ziel das Allzeithoch und danach wäre der Weg nach oben frei.



Chart vom 21.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 436.65 USD



Setup: Bei einem Breakout aus der Konsolidierung könnte man einen Long-Trade eröffnen. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Die Absicherung ließe sich unter dem EMA-20 vornehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Moderna ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MRNA



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.