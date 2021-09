Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Diesmal geht es wieder um den Podcast der Geldmeisterin Julia Kistner, zu Gast war Robert Halver von der Baader Bank. Robert wurde zu Anlagemöglichkeiten in der DACH-Region befragt: Julia fasst wie folgt zusammen: "Viele Analysten ziehen aktuell die europäischen Börsen anderen internationalen Kapitalmärkten vor, insbesondere der schon sehr gut gelaufenen US-Börse. Nicht so Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, der weiterhin auf US-amerikanische Aktien mehr abgewinnen kann. Die Geldmeisterin fragte ihn dennoch ...

