Insgesamt 39 Bewerbungen gingen 2021 beim Innovationspreis der Assekuranz ein. Rund ein Viertel davon konnte die Jury mit Gold, Silber oder Bronze prämieren. Ein Produkt erhielt in allen drei Kategorien eine Auszeichnung. Nachdem die Teilnahme am Innovationpreis der Assekuranz 2020 Corona-bedingt verhalten war, haben Versicherer 2021 wieder gezeigt, was in ihnen steckt. 39 Bewerbungen stellten sich der Jury des Preises, den MORGEN & MORGEN und Versicherungsmagazin seit 2014 gemeinsam ausloben. Die Anbieter von zehn Produkten dürfen sich dieses Mal über ...

