Wohl kaum eine Aktie hat die Anleger hierzulande in den vergangenen Jahren so bewegt wie Steinhoff. Mit der Quasi-Pleite der Milliarden-Holding haben unzählige Aktionäre etliches Geld verloren. Doch jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Denn vermutlich wird morgen im Amsterdamer Bezirksgericht eine Entscheidung getroffen, die die Zukunft von Steinhoff entscheidend beeinflussen dürfte…

So konnte sich Steinhoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...