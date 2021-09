Wir erleben gerade Hochspannung vor dem FED-Event am Abend. Der DAX notierte zur Wochenmitte stärker und nun wieder bei 15.500 Punkten. Wir schauen auf den Handelstag. Die letzten vier Handelstage lassen sich recht einfach zusammenfassen. Zwei Tage starkes Minus und zwei Tage starkes Plus. Am Ende steht ein kleines Plus ...

