Marinomed ist eines von zwölf Unternehmen, die es auf die Shortlist für die European Small and Mid-Cap Awards 2021 geschafft haben. Vergeben werden die von European Issuers, FESE und der Europäischen Kommission initiierten Awards am 16. Oktober in Slowenien. Nominiert ist Marinomed in der Kategorie "Star of Innovation". Diese Kategorie feiert noch jung gelistete Midcaps, die Innovationen ins Zentrum ihrer Geschäftsentwicklung stellen. Die anderen beiden Mitstreiter in dieser Kategorie sind die in Italien gelistete CY4GATE und die an der Nasdaq notierte Nanoform (Finnland). Insgesamt werden Awards in vier Kategorien verliehen. In einem Q&A meint Marinomed auf die Frage der größten Benefits des Börsengangs: "Das Unternehmen hat heute sowohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...