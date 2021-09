Am Standort Gernsheim hat Merck eine weitere Produktionslinie für Effektpigmente auf Basis von Siliziumdioxid in Betrieb genommen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 28 Mio. Euro. Mit dem Ausbau der Produktion will Merck die Kapazitäten für Siliziumdioxid-Plättchen, ein spezielles Substrat für die Produktreihen der Marken Colorstream und Xirona deutlich erhöhen. Diese Pigmente bieten je nach Betrachtungswinkel eine besondere Farbverschiebung und kommen für Automobillacke und dekorative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...