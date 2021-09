Aktien: Ist Evergrande aus dem Schneider?

Anzeige / Werbung

Der von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Immobilienriese China Evergrande hat am Markt für Aufatmen gesorgt mit seiner Ankündigung, eine am Donnerstag fällige Kuponzahlungen zu leisten. Die Aktie kann sich erholen.

Evergrande will die in Shenzhen gehandelte 5,8 Prozent September 2025 Onshore-Anleihe bedienen. Sie beläuft sich nach Angaben von Refinitiv auf 232 Mio. Yuan (35,88 Mio. Dollar). Ob China Evergrande die ebenfalls am Donnerstag fälligen Zinsen in Höhe von 83,5 Mio. Dollar für seine Offshore-Anleihe vom März 2022 leisten wird, darüber machte das Unternehmen bislang keine Angaben. Das Unternehmen hat einen mehr als 300 Mrd. Dollar schweren Schuldenberg aufgehäuft und ist in Zahlungsverzug gegenüber seinen Gläubigern geraten.

Evergrande-Verwaltungsratschef Hui Ka Yuan hatte sich bereits am Dienstag in einem Brief an die Mitarbeiter zuversichtlich gezeigt, dass Evergrande mit Ihrem Einsatz und ihrer harten Arbeit aus seinem dunkelsten Moment herauskommen und so schnell wie möglich die Bauarbeiten in vollem Umfang wieder aufnehmen werde.

Die Märkte hatten bislang befürchtet ein Zahlungsausfall von Chinas zweitgrößtem Bauunternehmen könnte das globale Finanzsystem in Mitleidenschaft ziehen. Evergrande ist so stark mit der chinesischen Wirtschaft verflochten, dass die Angst vor einer Ansteckung die Finanzmärkte in Atem gehalten hat. Analysten warnten vor Risiken für das ganz Finanzsystem in China, sehen aber keinen "chinesischen Lehman-Moment" voraus.

Evergrande-Aktie kann verschnaufen

Die Aktie von Evergrande ist seit geraumer Zeit in einem starken Abwärtstrend und hat seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent verloren. Mit der nun gemachten Zusage hat sich der Titel etwas erholen können und auch der MACD (Momentum) zieht an. Doch diese Entwicklung konnte Anleger zuletzt nicht überzeugen. Ein Sprung über den Widerstand bei 3,34 HKD wäre ein weiterer Schritt zur Stabilisierung.

