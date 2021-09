Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Jahrhundertprojekt in der Nordsee und Uber-Gewinne trotz FahrerIn der heutigen Folge "Alles auf Aktien" berichten die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Philipp Vetter über ein Jahrhundertprojekt in der deutschen Nordsee und eine Branche, die überraschend doch noch Gewinn machen könnte. Außerdem geht es um Babble, Deutsche Bank, Bechtle, Siemens Energy, Vestas, Uniper, Ørsted, Uber, Lyft, Lyxor New Energy (WKN LYX0CB) und den Vaneck Vectors Rare Earth (WKN A2P2R4). "Alles auf Aktien" ist der tägliche Börsen-Shot aus der WELT-Wirtschaftsredaktion. Die Wirtschafts- und Finanzjournalisten Holger Zschäpitz, Anja Ettel, Philipp Vetter, Daniel Eckert und Nando ...

