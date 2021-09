Um 11:51 liegt der ATX TR mit +1.15 Prozent im Plus bei 7358 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.02% auf 91.975 Euro, dahinter Erste Group mit +1.63% auf 36.69 Euro und FACC mit +1.58% auf 9.295 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15671 (+0.99%, Ultimo 2020: 13719). - Welche Gruppe Valneva will- Do&Co, Verbund, Lenzing. Wer aus dem ATX20 geht als Erster auf 21?- Persons: Elisabeth Stadler, Wilhelm Celeda, Gregor Rosinger- PIR-News zu Valneva, Marinomed, UBM, S Immo, Mayr-Melnhof- Unser Robot sagt: FACC, Wienerberger, Erste Group auffällig; Anas Abuzaakouk führt im CEO-Ranking- Wie werden wir uns beim Bezahlen der Schulden fühlen?- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: Rosenbauer, S Immo, Strabag und Uniqa- Smeil ...

