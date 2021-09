In den letzten Minuten war an den Märkten eine gewisse Risikoscheu zu beobachten. Die Indizes in Europa und die US-Aktienfutures gaben nach, Gold stieg, während andere Rohstoffe nachgaben. Medienberichten zufolge haben die chinesischen Behörden die lokalen Regierungen aufgefordert, sich auf einen Zusammenbruch der Evergrande-Gruppe vorzubereiten und die möglichen Auswirkungen eines solchen Szenarios zu bewerten. Projekte, die von Evergrande begonnen, aber nicht fertig gestellt wurden, könnten von ...

