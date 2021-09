Wir haben uns angesehen, welche Titel im ATX TR heuer am öftesten Tagesbester im Index waren. Aktuell sind das eben Do&Co, Verbund und Lenzing mit jeweils 20 Tagessiegen, dahinter AT&S mit 17. Der ATX TR ist aktuell jedenfalls in der Nähe des Highs, das am 7.9. mit 7355.79 Punkten markiert wurde. ATX TR ( Akt. Indikation: 7357,90 /7357,90, 1,15%)DO&CO ( Akt. Indikation: 70,00 /70,20, 1,30%)Verbund ( Akt. Indikation: 92,05 /92,15, 2,16%)Lenzing ( Akt. Indikation: 101,60 /102,20, -0,29%)AT&S ( Akt. Indikation: 34,30 /34,40, 0,44%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.09.)

