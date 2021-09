Vodafone nutzt die ironSource Aura-Solution Suite auf allen Geräten in Deutschland und europaweit, um ein vielfältiges und effizientes Content-Erlebnis für Kunden zu schaffen

ironSource (NYSE: IS), eine führende Business-Plattform für die App-Economy, kooperiert ab sofort mit Vodafone. Vodafone wird die ironSource Aura-Lösungssuite auf seinen Android-Geräten in ganz Europa integrieren, darunter in Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien. Aura wurde entwickelt, um Netzbetreiber zu befähigen, dauerhafte Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und das Nutzungserlebnis der Geräte zu verbessern, indem sie wertvolle Inhalte und Dienste zum Zeitpunkt der Einrichtung und während des gesamten Lebenszyklus des Geräts bereitstellen. Durch Aura erhalten Netzbetreiber die Flexibilität, ihre eigenen und von ihnen betriebenen Inhalte und Dienste auf dynamische und nahtlose Weise zu bewerben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005055/de/

ironSource und Vodafone vereinbaren Partnerschaft (Graphic: Business Wire)

"Hochwertige Inhalte dort anzubieten, wo sie relevant, willkommen und natürlich sind, ist heute der Grundstein für die Kundenbindung", sagt Arnon Harish, Präsident und Mitgründer von ironSource. "Wir freuen uns, mit einer führenden Telekommunikationsmarke wie Vodafone zusammenzuarbeiten, um ihren Kunden ein optimiertes Onboarding- und In-Life-Device-Erlebnis zu bieten, das umfangreicher und besser auf die Bedürfnisse jedes Nutzers abgestimmt ist."

Kunden laden bereits an dem Tag, an dem sie ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, aktiv Inhalte herunter. Daher ist es für Netzbetreiber besonders wichtig, ein optimiertes Onboarding-Erlebnis an diesem wichtigen Kontaktpunkt zu schaffen. Aura bietet ein dynamisches Setup-Erlebnis und ermöglicht es Vodafone-Kunden, ihre Geräte mit Inhalten zu bestücken, die ihren Bedürfnissen und Interessen entsprechen.

Über ironSource

ironSource ist eine führende Unternehmensplattform für die App Economy. App-Entwickler nutzen die Plattform von ironSource, um ihre Apps in ein erfolgreiches, skalierbares Geschäft zu verwandeln, indem sie ein umfassendes Set von Softwarelösungen nutzen, die ihnen helfen, Nutzer zu gewinnen und zu binden, Inhalte zu monetarisieren und die Geschäftsleistung zu analysieren und zu optimieren, um insgesamt mehr Wachstum zu erzielen. Die ironSource-Plattform ermöglicht es Telekommunikationsanbietern außerdem, ein reichhaltigeres Geräteerlebnis zu schaffen, indem sie relevante App- und Service-Empfehlungen einbezieht, um die Nutzer während des gesamten Lebenszyklus des Geräts zu binden. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Business-Plattform für die Kernbestandteile der App-Economy ermöglicht ironSource seinen Kunden, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können, nämlich großartige Apps und Nutzererlebnisse zu schaffen, während wir ihre geschäftliche Expansion in der App Economy ermöglichen. Weitere Informationen unter www.is.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210923005055/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Tyto für ironSource

Tea Crnkovic

Ironsource@tytopr.com