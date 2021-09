Die aktuell längste Serie: Verbund mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.46%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Donnerstag Valneva mit 5,74% auf 14,01 (265% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 17,53%) vor AMS mit 5,17% auf 16,28 (38% Vol.; 1W 4,69%) und Ambarella mit 4,85% auf 141,55 (118% Vol.; 1W 11,19%). Die Tagesverlierer: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -1,59% auf 4,94 (53% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,89%), Zumtobel mit -1,09% auf 9,11 (45% Vol.; 1W -3,39%), Rocket Internet mit -1,00% auf 27,70 (2% Vol.; 1W -0,43%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Apple (19040,38 Mio.), Tesla (18008,27) und Amazon (16256,16). Umsatzausreisser nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...