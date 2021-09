Kunststoff ist gefragt - auch, weil es bislang mit der Wiederverwertung hapert. Wie allein durch entsprechendes Design mehr als 20 Mio. Tonnen eingespart werden können, hat eine aktuelle Studie ermittelt. 20 Mio. Tonnen Kunststoff - mehr als der sechsfache Jahresverbrauch an Kunststoffverpackungen in Deutschland - können bis 2040 eingespart werden. So eine Analyse von WWF und Systemiq. Der Verbrauch von Neuplastik im Verpackungssektor lässt sich um rund 60 % und die Verbrennung von Abfällen zur ...

