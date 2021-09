Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Aktienmuffel: Frauen, die sich nicht trauenJPMorgan hat sich mal wieder in Deutschland umgehört, wie es so mit dem Anlageverhalten aussieht. Ja und erfreulich ist, das gegenüber ihrer letzten Umfrage 2018 der Anteil der Anleger in Deutschland von 21 auf 37 Prozent gestiegen sind, das ist aber, um es anders auszudrücken, immer noch nicht einmal die Hälfte der Deutschen. Geändert hat sich leider nicht, dass sich Frauen offensichtlich immer noch nicht in Wertpapiere trauen. In Deutschland legen 47 Prozent der Männer, aber nur 28 Prozent der Frauen in Wertpapiere an. Je 30 Prozent der Wertpapierverweigerer gegeben als Grund an, dass sie nicht genug Geld zum Veranlagen haben ...

