Erneut deutliche Zuwächse gab es für den heimischen Markt, das Plus von 1,5% für den ATX lag den zweiten Tag in Folge über dem europäischen Durchschnitt. Auch in Wien beflügelte das Ergebnis der Fed-Sitzung die Stimmung, die US-Notenbank bereitete die Märkte weiter darauf vor, ihre Corona-Anleihekäufe zurückzuschrauben. Bei der nächsten Sitzung Anfang November könne eine Drosselung der milliardenschweren Wertpapierkäufe beschlossen werden, hatte Fed-Chef Jerome Powell am Vorabend nach Börsenschluss in Europa gesagt, aktuell wird aber an der sehr lockeren Geldpolitik festgehalten. Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltete sich sowohl auf Unternehmensebene als auch von Analystenseite äußerst mager ....

