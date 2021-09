PLUG POWER beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. Schaltet PLUG POWER dadurch in den Hausse-Modus?

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.Für eine ausführliche PLUG POWER-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...