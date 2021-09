EANS-Adhoc: Volksbank Vorarlberg e. Gen. / Volksbank Vorarlberg Partizipationsschein ISIN AT0000824701 - Rückkauf



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Aktienrückkauf/Strategische Unternehmensentscheidungen 24.09.2021



Rankweil - Die Volksbank Vorarlberg e.Gen. hat in einer Ad-hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR (Marktmissbrauchsverordnung) am 21. April 2021 darüber informiert, dass bei der Europäischen Zentralbank (EZB), als zuständiger Aufsichtsbehörde des Volksbanken-Verbunds, der Antrag für den Rückkauf von Volksbank Vorarlberg Partizipationsscheinen (ISIN AT0000824701) zu Rückkaufspreisen in einem Gesamtvolumen von EUR 5 Mio. gestellt worden ist.

Mit Beschluss der EZB vom 23. September 2021 erteilte die EZB dem Antrag der Volksbank Vorarlberg e. Gen. die Zustimmung.



Details zu den Bedingungen und Terminen des Rückkaufsangebotes wird die Volksbank Vorarlberg e. Gen. nach der nun abzuhaltenden außerordentlichen Generalversammlung auf die in den Bedingungen der Partizipationsscheine genannten Weise und/oder im Wege der depotführenden Stellen veröffentlichen.

