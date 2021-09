Neue Anlage zur Produktion thermplastischer Verbundwerkstoffe (TPC) in den USA eröffnet. Solvay reagiert damit auf den wachsenden Bedarf am Markt. Mit einer neuen Produktionsanlage für thermoplastische Verbundwerkstoffe, kurz TPC, in Greenville, im US-Bundesstaat South Carolina, baut Solvay seine Kapazitäten in diesem Bereich weiter aus. Das Unternehmen schafft damit mehr als 30 neue Arbeitsplätze auf dem rund 27.000 m² fassenden Areal. Das Unternehmen reagiert damit auch auf die wachsende Nachfrage ...

