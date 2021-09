Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Addiko Bank +1,86% auf 13,7, davor 5 Tage im Minus (-3,58% Verlust von 13,95 auf 13,45), Bawag -2,03% auf 53, davor 4 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 51,05 auf 54,1), Verbund -3,99% auf 87,9, davor 4 Tage im Plus (2,46% Zuwachs von 89,35 auf 91,55), Cleen Energy +20% auf 12, davor 4 Tage ohne Veränderung , CA Immo -0,67% auf 36,95, davor 3 Tage im Plus (2,48% Zuwachs von 36,3 auf 37,2), Andritz -0,93% auf 48,96, davor 3 Tage im Plus (4,22% Zuwachs von 47,42 auf 49,42), Flughafen Wien 0% auf 29,7, davor 3 Tage im Plus (5,88% Zuwachs von 28,05 auf 29,7), Uniqa -0,9% auf 7,68, davor 3 Tage im Plus (5,44% Zuwachs von 7,35 auf 7,75), S Immo -0,72% auf 20,55, davor 3 Tage im Plus (4,55% Zuwachs von 19,8 auf 20,7), ATX -1,19% auf 3641,58, davor 3 Tage im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...