TUI AG: Release of a capital market information -2

DJ TUI AG: Release of a capital market information

TUI AG (TUI) TUI AG: Release of a capital market information 24-Sep-2021 / 18:21 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclosure pursuant to Article 5(1) lit. b), (3) Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2)(3) of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 as well as under UK Listing Rule 12.4.6 Hanover, 24 September 2021

TUI AG has purchased own shares in the course of the share buyback program announced under Art. 2(1) Delegated Regulation (EU) of the Commission No 2016/1052 of 24 September 2021. The purchase of shares was performed via the Frankfurt Stock Exchange (Xetra trading) by a credit institution retained by TUI AG.

A total amount of 317,171 shares was purchased on 24 September 2021. The volume-weighted average price of all shares purchased excluding transaction costs was EUR 3.8513. The highest price paid was EUR 3.885; the lowest price paid was EUR 3.786 (in each case not including any transaction costs).

TUI AG's share buyback program has now been completed. TUI AG thus holds 317,171 shares as treasury shares. The total number of TUI AG shares in issue less the total number of treasury shares is 1,099,076,463. The treasury shares will now be transferred to employees of TUI Group participating in the employee share participation program "oneShare".

The detailed breakdown of individual purchases (as required by Art. 5(1) lit. b), (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in connection with Art. 2(2), (3) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 and LR 12.4.6) is set out in the attached Annex.

Further information, as required by Art. 5(1) lit. b), (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 (2), (3) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 and UK Listing Rule 12.4.6, is available on TUI AG's website at https:/ /www.tuigroup.com/en-en/investors/share/employee-share-participation-programme. TUI AG The Executive Board

Annex

Issuer ISIN Date Time Volume Price Currency Platform (UTC +2:00) TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 483 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 266 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 1.019 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 2.000 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 981 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 600 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 1.400 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:08:16 258 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:08:16 174 3,786 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 2.000 3,790 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 1.000 3,790 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 3.000 3,790 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 3.000 3,790 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 1.200 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 2.800 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 50 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 3.950 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 102 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 435 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 140 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 2.122 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 1.400 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 1.400 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 2.939 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 139 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 4.000 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:31:34 4.000 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:31:34 3.323 3,805 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:04 2.500 3,800 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:04 4.000 3,800 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:07 1.500 3,800 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:32:52 819 3,826 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:58:44 1.796 3,838 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:58:44 2.000 3,838 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:00:13 204 3,838 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:00:13 1.500 3,838 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.837 3,849 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 791 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 41 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.002 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 157 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.137 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 1.837 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.500 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 4.000 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 573 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 957 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 437 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 533 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.396 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.104 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.104 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 315 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 290 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:15 1.000 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 770 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 551 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 650 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 299 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.000 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.500 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.181 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.819 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 1.730 3,850 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.264 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.544 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.544 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.256 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 2.200 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:40:55 2.192 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.243 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 45 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 152 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 200 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 2.800 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 3.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.756 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 904 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 2.096 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 198 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.802 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 3.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.338 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 488 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 880 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 294 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 544 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 529 3,885 EUR XETR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 24, 2021 12:22 ET (16:22 GMT)

DJ TUI AG: Release of a capital market information -2-

TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.131 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 542 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 254 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 3.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 848 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 648 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 17.576 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:20:42 1.546 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:21:30 696 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:22:42 6.758 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:56:10 2.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:56:10 2.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 2.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 525 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 438 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 527 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.486 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.488 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 848 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 640 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 2.000 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.316 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 172 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 172 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 286 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 866 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 676 3,885 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 2.616 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 367 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 17 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 17 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 963 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 839 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.181 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.181 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.819 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 300 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.650 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:51 3.000 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:51 3.000 3,880 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:14:57 1.799 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.096 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.096 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.941 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 358 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.605 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 2.705 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 496 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:05 715 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:05 4.123 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:13 9.800 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:22 4.266 3,870 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 530 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 530 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1518 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 952 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 793 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 521 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1500 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 952 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 186 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 2048 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 3000 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1076 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1610 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 314 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:34 6000 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:41:00 2470 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:07 200 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:12 650 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 1762 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 488 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 750 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 750 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 1400 3,860 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 2000 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 500 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 2000 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:11 1500 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 392 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 2000 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 1143 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 857 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 1464 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 783 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 536 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 132 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 693 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:10 244 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1171 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 2000 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 719 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1302 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 583 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1302 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 2000 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1500 3,810 EUR XETR TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 256 3,810 EUR XETR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: DE000TUAG000 Category Code: POS TIDM: TUI LEI Code: 529900SL2WSPV293B552 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 122951 EQS News ID: 1235937 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1235937&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2021 12:22 ET (16:22 GMT)