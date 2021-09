Der amerikanische Energiekonzern The Williams Companies Inc. (ISIN: US9694571004, NYSE: WMB) zahlt seinen Aktionären am heutigen Montag eine Quartalsdividende in Höhe von 41 US-Cents aus (Record date war der 10. September 2021). Seit dem Jahr 1974 zahlt der Konzern bereits eine Dividende an die Aktionäre. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden derzeit 1,64 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite ...

