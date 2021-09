Seit dem Bruch der aufwärts gerichteten Trendlinie (im Juni 21) befindet sich Silber (XAGUSD) in einem intakten Abwärtstrend.Ein erneuter Test der unteren Begrenzung und Schnittpunkt der Low Connection bei 22,30 USD konnte vergangenen Freitag erfolgreich verteidigt werden, was den Rückgang zunächst bremste.AusblickÜbergeordnet dominiert die Abwärtstendenz.Über dem aktuellen Begrenzungstief bei 22,30 hat Silber jedoch eine temporäre Chance auf einen Reaktionsimpuls bis in den Bereich 23,00/23,10. ...

