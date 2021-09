Wall Street legt am Montag vorbörslich zu. Anleger ignorieren gemischte Vorzeichen an den asiatischen Börsen. Der Future auf den S&P 500 durchbrach heute Nacht das 61,8% Fibonacci-Retracement der vor drei Wochen eingeleiteten Korrektur, das Ende der Vorwoche den wichtigsten Widerstand darstellte. Am Freitag hatte der marktbreite Aktienindex seinen Kursanstieg für einen dritten Tag fortgesetzt und im Wochen-Chart eine bullische Hammerkerze ausgebildet - die Gewinne hielten sich jedoch mit weniger ...

