Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft für die kommenden Monate ist gedämpft. Das belegen aktuelle Zahlen einer Ifo-Konjunkturumfrage für September. Demnach fiel der Ifo-Geschäftsklimaindex auf 98,8 Punkte, nach 99,6 Punkten im August. Es ist bereits der dritte Rückgang in Folge. Laut der Konjunkturumfrage waren die Unternehmen weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Sie blicken skeptischer auf die kommenden Monate. Hinzu kommt der weiterhin vorherrschende Mangel an Rohstoffen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...