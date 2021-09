Am Tag eins nach der Wahl dürfte es an der Börse schnell zur Tagesordnung übergehen - "dramatische" Änderungen erwarten Analysten nicht. 27. September 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Wahlsieg der SPD bei der Bundestagswahl beunruhigt Anleger nicht - im Gegenteil. Wichtig dürfte den meisten sein, dass ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken nun vom Tisch ist."Wir werten die derzeitigen Wahlprognosen als eine Absage an einen drastischen Politikwechsel", erklärt Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege ...

