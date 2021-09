BASF will 2030 mit neuem China-Verbund 4-5 Mrd Euro Umsatz machen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der im Bau befindliche BASF-Verbundstandort in der südchinesischen Stadt Zhanjiang wird bis 2030 jährliche Umsätze von 4 bis 5 Milliarden Euro liefern. Das geht aus einer aktuellen Investorenpräsentation des Chemieriesen aus Ludwigshafen hervor. BASF peilt danach zugleich jährliche EBITDA-Beiträge in der Größenordnung von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro an.

Das 8 bis 10 Milliarden Euro teure und 2018 angekündigte Projekt ist der zweite große Verbundstandort in China. Anders als der Standort im ostchinesischen Nanjing, den BASF mit Chinas Chemieriesen Sinopec betreibt, gehören die Anlagen in Zhanjiang BASF allein. BASF erwartet, dass bis zum Jahr 2030 etwas mehr als zwei Drittel des Wachstums der globalen Chemieproduktion in China stattfinden wird.

Derzeit liegen 90 Prozent der Produktionsanlagen in Ostchina. Mit dem Standort Zhanjiang in der Provinz Guangdong soll sich das ändern.

