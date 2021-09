Für den deutschen Markt hat Pepcisco angekündigt, für sein Getränkesortiment in Zukunft ausschließlich Flaschen aus 100 % rPET zu verwenden. Früher als geplant polt das Getränkeunternehmen sein gesamtes Flaschensortiment auf Richtung Nachhaltigkeit. So werden Getränkeflaschen ausschließlich aus 100 % rPET bestehen. Damit ist Deutschland das erste Land, in dem der Hersteller komplett auf rPET bei Flaschen umstellt. Das gilt ebenfalls für alle unternehmenseigenen und Franchise-Betriebe. Ab 2022 können ...

