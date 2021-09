Um 11:38 liegt der ATX TR mit +1.18 Prozent im Plus bei 7383 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +2.68% auf 37.745 Euro, dahinter RBI mit +2.26% auf 22.62 Euro und Zumtobel mit +2.01% auf 9.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15665 (+0.70%, Ultimo 2020: 13719). Aktie Δ 24.9. RHI Magnesita 2.99% Valneva 1.33% Rosenbauer 0.10% S&T 0.09% Im Oktober heisst es: Aktienturnier 9. Und in der letzten Septemberwoche heisst es Quali. Unter https://boerse-social.com/tournament/qualifier sieht man, welche 18 Aktien diese Woche (Schlusskurs Freitag 24.9. bis Schlusskurs Freitag 1.10.) um vier Plätze im 9. Aktienturnier presented by IRW-Press fighten werden. Es zählt die Performance dieser Woche: Aktuell sind RHI Magnesita, ...

