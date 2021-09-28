BERENBERG SENKT EUTELSAT COM. AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 12 EURBERENBERG HEBT SES SA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 10 (6,80) EURCITIGROUP SENKT SIEMENS GAMESA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 26,50 (29) EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26 (25) EUR - 'UNDERPERFORM'HSBC HEBT FLUTTER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 17400 (14000) PENCEJEFFERIES HEBT BOUYGUES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 40 (34) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ROLLS-ROYCE AUF 150 (130) PENCE - 'NEUTRAL' BERNSTEIN SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 90 EURCITIGROUP HEBT NORDEX AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 19,50 (19) EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 350 (360) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 16,1 (15,6) EUR - 'BUY'EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 320 (330) EUR - 'OUTPERFORM'GOLDMAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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