US-Anleiherenditen ziehen an und führen zu Sorgen um hohe Aktienbewertungen. Der Future auf den S&P 500 wird am Dienstag flach gehandelt, nachdem er heute Nacht kurzzeitig unter das gestrige Tagestief gefallen war. Am Montag hatte der marktbreite Index ein Bearish-Engulfing ausgebildet, nachdem der Ausbruch über das 61,8%-Retracement für den dritten Handelstag scheiterte. Der Anstieg der 10-jährigen US-Anleiherendite auf über 1,5% bzw. den höchsten Stand seit Juni belastete den Technologiesektor ...

