Einen starken Wochenbeginn konnte der heimische Markt hinlegen, der ATX war mit einem Plus von 1,5% deutlich stärker als die großen europäischen Börsen. Insgesamt herrschte nach den Wahlen in Deutschland und in Oberösterreich Erleichterung über den weitgehend so erwarteten Wahlausgang, außerdem machte sich die Hoffnung auf eine geordnete Abwicklung des schuldenbeladenen Immobilienkonzerns Evergrande breit, Analysten gehen im Moment davon aus, dass die chinesische Regierung den zweitgrößten Immobilienentwickler des Landes zu Hilfe eilt, um das gesamte Finanzsystem vor möglichen Dominoeffekten zu schützen. Datenseitig blieb es eher ruhig, die Geldmenge in der Eurozone ist im August etwas schneller gewachsen als angenommen, am ...

