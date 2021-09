Die Alpla Group übernimmt Plastisax, einen spanischen Hersteller von Kunststoffflaschen für die Marktbereiche Kosmetik, Haushalts- und Körperpflege. Mit der Übernahme soll es auch zu einem verstärkten Einsatz von Recyclingmaterial im Produktionsbetrieb und zu einer Stärkung der Kreislaufwirtschaft in der Region kommen. Mit dem Kauf des spanischen Flaschenherstellers Plastisax mit Sitz in der Provinz Alicante, will Alpla seine Marktposition im Osten Spaniens festigen und seine Produktionskapazitäten - vorwiegend für die Herstellung von Verpackungslösungen aus HDPE (High-Density Polyethylen) - erweitern. ...

