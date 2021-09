Die aktuell längste Serie: Daimler mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.24%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Dienstag Lenzing mit 4,49% auf 107,00 (90% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,32%) vor Royal Dutch Shell mit 1,64% auf 19,17 (271% Vol.; 1W 9,74%) und Gazprom mit 1,51% auf 8,43 (373% Vol.; 1W 9,34%). Die Tagesverlierer: GFT Technologies mit -5,91% auf 27,85 (272% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,75%), Infineon mit -5,89% auf 35,41 (156% Vol.; 1W -2,67%), Manz mit -4,97% auf 47,80 (62% Vol.; 1W -2,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (39471,16 Mio.), Apple (30928,53) und Amazon (29384,84). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...