Aktien: About You setzt sich ehrgeizigere Ziele

Im Juni 2021 geht die Otto-Tochter About You an die Börse. Sie wird auf einen Schlag mit etwa vier Milliarden Euro bewertet. Auch operativ scheint es zu klappen: About You schreibt sein Umsatzziel nach oben.

Die Otto-Tochter About You wagt in Corona-Zeiten den Schritt aufs Börsenparkett. Im Juni war es soweit, die Bewertung liegt bei mehreren Milliarden Euro. Das Geschäftsmodell, Mode online verkaufen, ist zwar nicht neu, aber erfolgreich. So erfolgreich zudem, dass das Unternehmen nun das Jahresziel anhebt.

About You zufolge wird der Umsatz im Geschäftsjahr 2021/20222, das im Februar endet, zwischen 1,725 Milliarden und 1,775 Milliarden Euro liegen. Das entspricht einem Plus von bis zu 52 Prozent. Bislang waren 50 Prozent in Aussicht gestellt worden - allerdings bei einer breiteren Spanne.

"Durch den erwarteten starken Geschäftsverlauf der ersten Jahreshälfte und einen planmäßigen Start in die Herbst-/Wintersaison sind wir optimistisch und heben unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr", erklärte Konzernchef Tarek Müller. Allerdings: Wegen hoher Investitionen würden weiterhin rote Zahlen geschrieben: Das bereinigte Betriebsverlust werde etwa bei minus 70 Millionen Euro liegen.

About You-Aktie fängt sich

Die Aktie von About You kann sich trotz der ermunternden Aussichten nicht positiv entwickeln und ist sogar deutlich unter den Ausgabepreis von 23 Euro gefallen. Allerdings konnte sich der Titel zuletzt etwas stabilisieren und notiert aktuell um den Ausgabepreis herum. Allerdings lassen sich aufgrund der kurzen Historie noch keine nachhaltigen charttechnischen Erkenntnisse ableiten.

