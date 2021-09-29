BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DATAGROUP AUF 93 (77) EUR - 'BUY'BERNSTEIN HEBT AIRBUS AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 142 (121) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR GRENKE AUF 47 (49) EUR - 'BUY' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 76 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'DEUTSCHE BANK HEBT IAG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 260 (225) PENCE GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 275 (270) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 19000 (17450) PENCE - 'BUY'GOLDMAN HEBT LLOYDS AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 49 (45) PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NATWEST AUF 315 (305) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT VIRGIN MONEY AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 195 (210) PENCEJPMORGAN HEBT DSV AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 1683 (1539) DKKJPMORGAN HEBT SWISSCOM AG AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 624 (603) CHFRBC HEBT ANGLO AMERICAN AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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