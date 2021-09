ASML erhöht 2025 Umsatz-Aussichten auf 24-30 Mrd EUR , erwartet Erhöhungen bei Dividende und Aktienrückkäufen Bauwerk Group AG: Halbjahresabschluss 2021 mit signifikant besserem Ergebnis Meyer Burger wird Produktionsstätte für 400 MW Hochleistungs-Solarmodule in den USA errichten Santander will in diesem Jahr rund 1,7 Mrd Euro aus den Gewinnen an die Aktionäre zurückgeben Societe Generale soll an einer Übernahme von ING Frankreich interessiert sein (BÖZ) DIC Asset AG vermietet 11.000 qm Logistikfläche in der Projektentwicklung Dormagen GEA - Ausblick auf die Geschäftsentwicklung 2022 bestätigt Heidelbergcement will Minderheitsanteil an US-Softwarespezialisten kaufen Mutares will über eine Bezugsrechtskapitalerhöhung bis zu gut 5,1 Mio Aktien zu je 19,50 EUR ausgeben ...

