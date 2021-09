Zahnradpumpen haben normalerweise bauartbedingt einen limitierten Einsatzbereich. Die Chemiepumpe Chemcore Plus von Witte erschließt nun Anwendungsfälle, die bislang anderen Pumpentypen vorbehalten waren. So war die pulsationsarme Förderung niedrigviskoser Fluide gegen hohe Differenzdrücke in einem breiten Temperaturbereich bisher mit Zahnradpumpen nur bedingt möglich. Denn die niedrige Viskosität in Kombination mit hohen Differenzdrücken birgt ein großes Risiko: Zwar fließt das Medium schnell in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...