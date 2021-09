Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Di. 28.09.2021 - Inflationsangst löst Bundestagswahl als Thema ab, Börsen verlieren deutlichIm Nachgang der Bundestagswahl scheinen die Optionen kleiner zu werden, der Markt bleibt aber angespannt. Diesmal liegt es an der Rückkehr der Inflationsangst. Vor allem die stark steigenden Energiepreise belasten. Nicht stützen konnte ein guter Gfk-Konsumklimaindex, denn sehr gute Nachfrage und Kauflaune unter den Verbrauchern könnten für noch stärker steigende Preise sorgen und damit noch mehr Inflation und das dann wieder für schneller steigende Zinsen. Und genau diese Angst wird am Dienstag gespielt. Die Renditen am Rentenmarkt steigen, Aktien geben ab, vor allem ...

