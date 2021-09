Der heimische Markt geriet gestern unter Verkaufsdruck, der ATX konnte zwar seine zwischenzeitlich angefallenen Verluste zunächst wieder eingrenzen, die schwache Eröffnung in den USA sorgte dann aber wieder für weitere Verkäufe und das heimische Börsenbarometer endete mit einem Rückgang von 1,9%. Unternehmensberichte gab es gestern keine signifikanten zu vermelden, eine Analystenstimme sorgte bei Lenzing für positive Stimmung, die Erste Group erhöhte die Einstufung von "Hold" auf "Accumulate", das neue Kursziel wurde mit 118,5 Euro festgelegt, was eine klare Steigerung gegenüber dem vorherigen von 87,5 Euro bedeutete, der Faserhersteller war dadurch mit einem Plus von 4,5% stärkster Titel des gestrigen Handels ....

