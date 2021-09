US-Indizes starten nach gestrigem Ausverkauf eine Gegenbewegung. Der Future auf den S&P 500 erholt sich am Mittwoch um 0,71% und durchbricht das lokale Hoch, das gestern am späten Abend bei 4.372 Punkten ausgebildet wurde. Am Dienstag hatte der marktbreite Aktienindex um mehr als 2% nachgegeben, da die hohen Energiepreise, die die Inflationserwartungen und die Anleiherenditen steigen lassen, den Tech-Sektor belasteten und die Republikaner einen Vorstoß der Demokraten zur Anhebung der Schuldenobergrenze ...

