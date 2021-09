Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), eine führende europaweit aktive Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf den Lower Midmarket und als Co-Investor auf den Midmarket, gab heute bekannt, dass Richard Schulze-Muth das Führungsteam des Unternehmens als Chief Financial Officer zum 1. Oktober 2021 verstärken wird. Richard Schulze-Muth, der über langjährige Erfahrung in den Bereichen Management, Recht und Unternehmensfinanzierung verfügt, leitet seit 2015 das Corporate Finance Team und war für die Emission verschiedener Anleihen des Unternehmens verantwortlich. Als ...

