In Parma, Italien, hat Tomra Recycling jüngst sein neues Testzentrum für die Flake-Sortierung eröffnet. Tomra Recycling weihte das Areal offiziell am 22. September 2021 unter dem Motto "Testing is believing" und dem Beisein geladener Gäste ein. Damit will das Unternehmen neue Anwendungen und Lösungen im Bereich der Sortierung von PO- und PET-Flakes entwickeln und gleichzeitig sein Dienstleistungsangebot erweitern. Das Testzentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe des Firmensitzes in Parma, Italien. ...

