++ Europäische Aktienmärkte handeln höher ++ DE30 testet 38,2%-Retracement im Bereich von 15.390 Punkten ++ Covestro erwartet solides Ergebnis für Q3 ++ Die Aktienmärkte in Europa handeln am Mittwoch höher und versuchen, sich von den gestrigen Verlusten zu erholen. Der deutsche Leitindex und der französische CAC 40 gewinnen 0,9%, während der niederländische AEX mit einem Plus von 1,1% überdurchschnittlich gut abschneidet. Für heute sind keine wichtigen Datenveröffentlichungen geplant, aber im Laufe des Tages (17:45 Uhr) werden die Chefs der EZB, der Fed, der BoJ und der BoE an einer Podiumsdiskussion beim EZB-Forum teilnehmen. Die vorläufigen HVPI-Daten aus Spanien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...