Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: Dr. Gerhard Kornfeld wird neuer Vorstand / Bernd Ackerl und Kamil Kowalewski bleiben beratend tätig Leopoldsdorf - 29. September 2021 - Der Aufsichtsrat der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") hat heute Herrn Dr. Gerhard Kornfeld zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Er wird sein Amt zum 1. November 2021 antreten. Bis zum Amtsantritt von Dr. Kornfeld bleiben die derzeitigen Vorstände, Bernd Ackerl und Kamil Kowalewski, im Amt. Ihre Verträge laufen plangemäß zum 31. Oktober 2021 aus. Herr Ackerl und Herr Kowalewski werden ab November 2021 weiterhin beratend für VST tätig sein. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Erläuterungsteil

Dr. Gerhard Kornfeld: 'VST ist hervorragend aufgestellt und genießt in der Branche einen exzellenten Ruf. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team und neue Aufgaben. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Wachstums- und Expansionskurs von VST fortsetzen und unsere starke Position als führender Anbieter von innovativen Technologielösungen für den Hochbau ausbauen.' Dr. Michael Müller, Aufsichtsratsvorsitzender von VST: 'Wir freuen uns sehr, Dr. Gerhard Kornfeld für VST gewonnen zu haben. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung und ist bestens in der Branche vernetzt. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Know-how die erfolgreiche Entwicklung von VST fortsetzen wird. Unser ausdrücklicher Dank gilt dem bisherigen Vorstand. Herr Ackerl und Herr Kowalewski haben über Jahre fantastische Arbeit geleistet und das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter in Europa gemacht. Wir freuen uns, dass beide nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand VST weiterhin beratend zur Seite stehen werden.'

