Pierer und Bajaj unterfertigten nun die Verträge zur bereits angekündigten Vereinfachung der Beteiligungsstruktur. In einem ersten Schritt hat heute BAIHBV ein Aktienpaket im Ausmaß von 46,5 Prozent (von insgesamt rund 48 Prozent) an der KTM AG in die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG (Mehrheitsaktionärin der Pierer Mobility AG) eingebracht. Im Gegenzug wurde BAIHBV eine Beteiligung an der PTW Holding AG im Ausmaß von 49,9 Prozent gewährt. In einem zweiten Schritt wird das nunmehr von der PTW Holding AG gehaltene 46,5 Prozent KTM-Aktienpaket im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Pierer Mobility AG gegen Gewährung neuer Aktien eingebracht. Es wurde beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 895 Mio. Euro, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...